Louzer garante Guarani com força máxima em rodada que antecede o dérbi na Série B

21/08/2023 | 16:19



Apesar de o dérbi com a Ponte Preta estar próximo, o técnico do Guarani, Umberto Louzer, garantiu que escalará o que tiver de melhor para enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, o foco do elenco sempre deve ser o próximo jogo, independentemente do adversário.

"O nosso foco é o jogo contra o Sampaio Corrêa. A nossa próxima partida é sempre a nossa Copa do Mundo. Não vamos poupar ninguém porque temos um intervalo entre os jogos e vamos enfrentar um adversário muito difícil. O dérbi só será assunto aqui na próxima semana", explicou.

Apesar disso, houve um planejamento para não ter um time muito desfalcado no dérbi. O zagueiro Alan Santos e o lateral-direito Diogo Mateus levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 diante do Sport e são desfalques certos para enfrentar o Sampaio Corrêa. O zagueiro Wálber e o lateral Yan Henrique são opções para substituí-los.

Assim, apenas o lateral-esquerdo Mayk e o atacante Bruno Mendes estão pendurados. A boa notícia fica por conta dos retornos dos meias Isaque e Régis, que cumpriram suspensão. O volante Matheus Bueno também pode voltar após ser preservado por desgaste físico.

Louzer comemorou a vitória e afirmou que o resultado dará ânimo para a sequência. "Precisávamos de consistência e constância. O nosso grupo mostrou essa força e quero valorizar o desempenho. Essa vitória contra um adversário complicado foi a resposta que o torcedor queria e vai nos motivar muito. O nosso compromisso com a torcida é dar o nosso melhor até o limite físico", garantiu.

Após vencer o Sport, o Guarani está em sétimo lugar com 40 pontos, apenas dois a menos do que o Vila Nova, que fecha o G-4 com 42. O jogo diante do Sampaio Corrêa, pela 25ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Castelão, em São Luís (MA). O dérbi está marcado para a sexta-feira seguinte (1), às 21h30, no Brinco de Ouro.