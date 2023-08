São Paulo atualiza lista e inscreve Lucas Moura e James Rodríguez na Sul-Americana

21/08/2023 | 15:46



O São Paulo atualizou nesta segunda-feira a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. Com isso, o meia James Rodríguez e o atacante Lucas Moura ficam à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo com a LDU, nesta quinta-feira, às 19h, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Lucas Moura jogará com a camisa 7, que vinha sendo utilizada por Alisson, que passa a utilizar o número 25, na competição. Já James ficou com a 19, a mesma que vem utilizando no Brasileirão

Da lista inicial a dupla substituiu Orejuela, que fez um gol digno de Puskas no último sábado na vitória do Independiente Medellín sobre o Alianza Petrolera, no Campeonato Colombiano, e Talles Wander, cria de Cotia que vem atuando com a equipe Sub-20.

O São Paulo viaja a Quito nesta terça-feira e treinará nas dependências do Independiente Del Valle. O clube armou uma logística incomum para economizar tempo em voo fretado e para buscar uma melhor adaptação na altitude de mais de 2800 metros acima do nível do mar.

O São Paulo chega no confronto embalado após eliminar o San Lorenzo, da Argentina, com uma vitória por 2 a 0 no Morumbi, revertendo a derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Se chegar na semifinal, enfrenta o vencedor de Botafogo-RJ e Defensa y Justicia-ARG.