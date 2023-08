Xuxa Meneghel vende mansão nos Estados Unidos por cerca de 174 milhões de reais

21/08/2023 | 15:10



Caso você não saiba, vários famosos (até anônimos) quando começam a ganhar bastante dinheiro investem em imóveis tanto no Brasil quanto fora dele. E esse é o caso de Larissa Manoela e também o de Xuxa Meneghel.

De acordo com uma publicação feita pela TMZ, a rainha dos baixinhos acabou vendendo a sua mansão localizada em Miami, nos Estados Unidos, pelo valor de nada mais, nada menos do que 174 milhões de reais.

A residência era de Xuxa Meneghel desde meados de 1999, quando ela a comprou por cerca de um milhão de dólares. Ainda de acordo com o site, o novo proprietário é o rapper Rick Ross, e ele planeja uma reforma grande na casa para que fique mais a sua cara.

A mansão é localizada em um recanto de luxo em Miami e por lá também circulam celebridades com grandes nomes, como de Jennifer Lopez, Saquille O'Neal e outros. A casa ocupa um total de 900 metros quadrados de área útil com piscina aquecida, sala de entretenimento, terraço com ampla visão para a água e uma doca de 12 metros.

Ela ainda tem um bar molhado, área de café da manhã, área diferentona de jantar, sala de jantar formal, saguão imenso de entrada, lareira, banheira de hidromassagem, despensa enorme e um closet consideravelmente imenso.