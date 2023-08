Meio ambiente em pauta: Ribeirão Pires celebra 1º Empreenda Tur

Da Redação



21/08/2023 | 13:51



O Complexo Ayrton Senna de Ribeirão deu vez à não só a discussão, mas a ação ambiental neste último sábado (19). Durante o 1º Empreenda Tur, munícipes e turistas receberam 260 mudas de árvores, participaram de Feira de Adoção animal, além de momentos de conscientização e informação sobre a causa ambiental.

Na ação, sete animais receberam um novo lar e todas as espécies de plantas são nativas da Mata Atlântica - sendo 60 de condimentos aromáticos. Andreza Araújo, secretária de Meio Ambiente, destacou a relevância de ações ambientais integradas a eventos turísticos na cidade. “Estamos unindo o prazer do turismo à conscientização ecológica, criando experiências enriquecedoras para moradores e visitantes”, disse.

Com a presença de centenas de pessoas, o evento no estande da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano promoveu sessões educativas sobre Educação Ambiental de Animais Silvestres, ressaltando a importância da coexistência harmoniosa entre humanos e a fauna local, assim como A exploração das Abelhas Nativas e Sem Ferrão - através do projeto “Condomel - Abelhas da Mata”, em busca de reflexões sobre a vitalidade dos polinizadores para a biodiversidade.

De acordo com a prefeitura, este é um passo significativo rumo à adequação dos objetivos da Agenda 2030 da ONU na Estância.