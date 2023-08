Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta de hospital em São Paulo

21/08/2023 | 14:07



Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, 21. O apresentador de 87 anos estava internado desde a quinta, 17, após ser diagnosticado com covid-19.

A informação foi confirmada ao jornal O Estado de S. Paulo pela assessoria de imprensa do artista, que também informou que "ele volta para casa, mas deve retornar para as gravações na próxima semana".

O humorista teve alta antes mesmo do esperado, já que no sábado, 19, a equipe dele havia dito que a previsão era de que ele permanecesse no hospital até a terça-feira, 22. Na ocasião, a assessoria também disse que ele estava "se recuperando muito bem".

Na quinta-feira, após o diagnostico de coronavírus, a esposa do apresentador, Renata Domingues de Nóbrega, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Em uma publicação, ela compartilhou uma imagem de Carlos Alberto em uma cama hospitalar, usando uma máscara de proteção, e reforçou: "Sim, Carlos Alberto está com covid, mas está bem."

Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador, relatou ao UOL que seu pai apresentava sintomas semelhantes aos de uma gripe intensa, incluindo febre e tosse, desde o início da semana passada.

Vale ressaltar que, em fevereiro de 2021, Carlos Alberto e Renata já haviam sido internados devido à covid-19.

Naquela ocasião, o casal havia recebido a primeira dose da vacina Coronavac e se recuperou satisfatoriamente da doença.