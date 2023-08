PM prende dois por trâfico de drogas que estavam com 20kg de cocaína na Av.dos Estados

Da Redação



21/08/2023 | 13:44



A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 10ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (10.BPM/M) - Força Tática, frustrou uma tentativa de tráfico de entorpecentes na Avenida dos Estados, número 4.425, em Santo André, no fim de semana.

Por volta das 17h44min, uma equipe da Força Tática, composta pelos policiais militares 3° Sgt PM Carvalho, Cb PM Mathias, Sd PM Camargo e Sd PM Gomes, durante um patrulhamento rotineiro, avistou um veículo Renault Sandero, de cor cinza, ocupado por um motorista do sexo masculino e um passageiro do sexo feminino no banco traseiro. Ao notar a presença da viatura, o passageiro do veículo tentou esconder o rosto e abaixou a cabeça, levantando suspeitas por parte da equipe policial.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, os agentes se aproximaram do veículo, que começou a se comportar de maneira irregular na via, realizando movimentos em ziguezague. Diante da conduta suspeita, a equipe decidiu realizar a abordagem para fins de fiscalização. A passageira, identificada posteriormente como L.F.S.R., apresentou certa resistência em sair do veículo, o que levou os policiais a efetuarem a abordagem com apoio de uma policial feminina.

Nenhum item ilícito foi encontrado durante as buscas pessoais realizadas no condutor D.R.S.F. e na passageira L.F.S.R.. No entanto, durante a busca veicular, os policiais localizaram no porta-malas do veículo duas sacolas contendo uma substância em pó de cor branca, que aparentava ser cocaína. A apreensão totalizou 20,4 Kg de entorpecentes.

Diante das evidências, os indivíduos foram detidos e informados de seus direitos constitucionais.. Após a apreensão, a substância suspeita foi encaminhada para o 2º Distrito Policial de Santo André, onde foi realizada a contagem oficial dos invólucros, sendo confirmada a quantidade de 20.000 unidades, totalizando os 20,4 Kg.

Além da apreensão das substâncias entorpecentes, também foram encontrados R$ 1.302,00 em espécie. A equipe policial procedeu ao lacramento dos itens apreendidos, utilizando dois sacos plásticos devidamente lacrados.

Os indivíduos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Santo André sem a utilização de algemas, em viaturas separadas devido aos sexos distintos dos detidos. O Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) número 20498 foi registrado e o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) encontra-se em andamento. O caso será investigado pelo Delegado de Plantão, Luiz Fabiano, do 2º DP de Santo André.