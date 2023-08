Silvia Pfeifer revela como decidiu investir em carreira de atriz: - O que eu ia fazer além de ser modelo?

21/08/2023 | 13:10



Silvia Pfeifer é o verdadeiro sinônimo de elegância e beleza que inspirou muitas mulheres. Aos 65 anos de idade, a modelo concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular e reviveu diversos momentos de seu passado. O bate-papo começou com ela contando de um perrengue que passou antes de desfilar para o estilista Jean-Charles de Castelbajac.

A produção pediu para que ela e as outras modelos pintassem as unhas depois de já estarem vestindo as roupas da passarela, porém, Silvia confessou que não tinha muita destreza para a tarefa e acabou estragando a roupa branca do estilista:

- Eu deixei cair na roupa. No roupão branco. Ele começou a me xingar e falou: Eu tenho que mostrar essa roupa. Eu não tenho outra roupa para mostrar. Se vira. Continuei fazendo a unha, mas eu estava gelada e tremia, mas eu tremia... Levei comigo o esmalte [para a passarela], dobrei o roupão exatamente onde estava sujo. Comecei a entrar na passarela com o esmalte na mão, determinado momento eu parei e derrubei em cima de mim. Baixou uma atriz que não era.

Apesar de alguns anos depois ter decidido se tornar atriz mesmo, aquele não foi o momento que estalou a vontade dentro dela. Na conversa, a modelo confessou que só pensou em mudar de carreira quando chegou aos 30 anos de idade.

- Eu comecei a me perguntar o que eu fazer da minha vida além de ser modelo. Aí, um vida, eu estou na minha casa, toca o telefone com alguém se apresentando: Olha, sou fulana de tal, estou fazendo um teste para um longa metragem e gostaria de te chamar, você topa fazer o teste?

Silvia agarrou a oportunidade e construiu um currículo sólido com mais de 30 trabalhos para a conta, entre novelas, séries e minisséries. Vale lembrar que a atriz interpretou Vera Ávila em Bela, a Feia. Seu trabalho mais recente foi em Reis, série produzida pela Record TV.

Na conversa, Pfeifer também falou um pouco sobre seu divórcio de Nelson Chamma após 38 anos juntos e os desafios de envelhecer no Brasil. A atriz confessou que já se submeteu a pequenos procedimentos estéticos, mas não gosta de grandes mudanças para se encaixar em padrões estéticos.