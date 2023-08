Miley Cyrus teria se emocionado bastante durante casamento de sua mãe

21/08/2023 | 13:10



Como você vem acompanhando, Miley Cyrus viveu momentos de altos e baixos em família por conta da separação de seus pais, e colocando toda a polêmica de lado, a artista resolveu fazer uma aparição inesperada.

Pois é, segundo informações do Page Six, a cantora teria se emocionado por ter sido escolhida para ser a dama de honra no casamento de sua mãe, Tish Cyrus com Dominic Purcell, durante o último sábado, dia 20, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Já de acordo com o Just Jared, Miley Cyrus chorou durante toda troca de votos da mãe com o padrasto e a cerimônia teria sido super intimista contando apenas com alguns convidados próximos do casal e familiares.

Vale citar que a mãe da cantora com o artista anunciaram o namoro em julho de 2022, e revelaram publicamente o romance só meses depois após a empresária finalizar todo o processo de divórcio com o cantor Billy Ray Cyrus - com quem ficou junto por 28 anos e teve cinco filhos.