Luísa Sonza se pronuncia após debochar de base de Virginia Fonseca

21/08/2023 | 13:10



Não é novidade que as declarações de Luísa Sonza sempre dão o que falar, né? A cantora já estava entre os assuntos mais comentados da web, por conta do polêmico clipe Campo de Morango, quando uma fala dela no PodDelas chamou a atenção.

Logo depois de ser criticada por supostamente fazer apologia ao estupro em seu novo clipe, e até mesmo ser acusada de pacto com o demônio, Sonza mencionou a base de Virginia Fonseca durante entrevista no podcast, dando risada, fazendo com que os internautas acreditassem que a loira estava debochando da influenciadora.

Em comentário nas redes sociais, Luisa se pronunciou diante de todo o bafafá:

Falei da base dela no sentido de alta cobertura, depois as meninas riram e eu entendi que não podia ter falado, até porque a concorrente que patrocina o PodDelas. Tanto que o Chico me pergunta: Mas porque você está pedindo desculpa? E eu falei: Não sei, não sei. E aí todo mundo caiu na gargalhada. A Virgínia me mandou as bases e eu amo base de alta cobertura, amei a dela. Acho ela uma mulher f**a.

Contudo, a declaração não foi bem vista por Poliana Rocha, a sogra de Virginia, que escreveu:

Independente da ironia, gostamos muito de você, Luísa! Nos seus piores momentos você esteve nas nossas orações.

Eita!