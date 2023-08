Vassoura Quebrada chega ao Grande ABC em setembro

Da Redação



21/08/2023 | 13:03



Santo André fica mais mágico a partir de 01 de setembro. O grupo Vassoura Quebrada inaugura a primeira unidade no Grande ABC, dentro do Atrium Shopping. A terceira unidade do grupo conta com quatro ambientes: o já tradicional restaurante, parque temático, salão de festas disponível para realização de eventos particulares e loja com produtos direto do universo bruxo.

A unidade é dividida em ambientes que são interligados, mas funcionam de maneira independente. Ou seja: o cliente pode escolher qual experiência ter ao visitar ou aproveitar as diversas atrações que o local oferece em mais de 750 metros quadrados, com destaque para o Salão de Festas, que recebe eventos privados e comemorações, e a loja, que possui uma variedade de produtos, inclusive opções exclusivas da marca Vassoura Quebrada.

Além disso, toda cenografia é inspirada no universo bruxo do Vassoura Quebrada, que desde 2018 encanta seus visitantes em duas unidades localizadas na capital paulista. “Chegar no Grande ABC, especialmente em Santo André, é um marco para o nosso grupo. Sabemos que há essa demanda desde que começamos, recebemos centenas de visitantes vindos das cidades próximas e por isso nossa expansão para fora da capital paulista começou no Atrium Shopping”, conta Otavio Junior, sócio responsável pela parte lúdica e storytelling da marca.

De acordo com Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping, a chegada da marca ao empreendimento concretiza ainda mais a força do mall no quesito entretenimento e gastronomia. “A Vassoura Quebrada é uma marca prestigiada e conhecida. O fato de sermos o empreendimento escolhido para a chegada do restaurante é reflexo da excelente localização, facilitando também o acesso de moradores de outras cidades, além de outras de atrações que oferecemos aos frequentadores. Contamos com mais um sucesso entre as operações que reunimos.”

Novidades no cardápio - Com capacidade para 188 pessoas sentadas, o restaurante apresenta novidades no já tradicional cardápio, que inclui porções e hamburgueres: “Encontramos uma maneira de trazer nossa experiência para Santo André de um jeito único e delicioso, acrescentando opções de pizzas individuais de sabores como calabresa, muçarela e abobrinha. Por hora, essa é a única unidade do Vassoura Quebrada que conta com essa adição e faz parte do compromisso com o nosso público de sempre oferecer a melhor experiência gastronômica, tornando a visita ao restaurante um momento inesquecível”, conta Rafael Povêa, sócio e chef responsável pelas criações de receitas do restaurante.

Vassoura Quebrada Parque - Ao lado do restaurante, interligado, mas também com acesso independente, está o Vassoura Quebrada Parque, com atrações voltadas para toda a família e que incluem desde o interativo “Visita a Gata Mata”, exclusivamente para crianças, com referências da marca autoral de doces com o mesmo nome, e brinquedos pensados para o público adolescente e adulto, como o Duelo de Feitiços Rodopiantes e o Arobolas, ambos presentes também na unidade do parque em São Paulo.

Todas as atrações do parque serão ativadas por um cartão recarregável e através das Varinhas Interativas vendidas no local. Ambos, após serem adquiridos, podem ser reutilizados na unidade em que foram comprados.

Serviço

A partir de 1º de setembro

Aberto todos os dias - das 11h às 22h.

Endereço: Atrium Shopping - Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André - SP, 09111-340 – 1º andar

Estacionamento visitantes: 10 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais