OSSEL Assistência é a primeira maior empresa do segmento funerário do Estado de São Paulo e a terceira do Brasil

Da Redação



21/08/2023 | 12:49



Uma pesquisa realizada pela RH Couto Consultoria, em julho deste ano, aponta que no Estado de São Paulo, a OSSEL Assistência (Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto) ocupa a primeira posição entre os grupos de assistência do setor. No Brasil, a marca está em terceiro lugar como a maior do segmento.

O levantamento também aponta, somado a considerações da Associação Brasileira do Setor de Informações Funerárias (Abrasif), que a relevância da marca, quando comparada ao mercado de Minas Gerais, onde existem cerca de 570 empresas privadas ligadas a esse setor, são necessárias cerca de 100 empresas do estado mineiro (assistência funerária) para atingir o mesmo faturamento anual da OSSEL.

A marca, que atua há 35 anos no mercado, alcançou os 166,8 milhões de reais em valor e ultrapassa 1 milhão de associados, seguindo em expansão. Os dados são do Ipeso - Instituto de Pesquisa. Além disso, a OSSEL é a empresa mais conhecida por homens e mulheres em suas regiões de atuação: capital paulista, no Grande ABC e na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. A pesquisa teve como base respostas do público (412 consumidores), com idades diferentes (entre 18 e 70 anos), de todas as classes econômicas, credos e raças. Ao analisar o mercado do Grande ABC, estima-se o valor monetário da marca OSSEL em 61,2 milhões de reais. Nesta região, o grupo é conhecido por 44,7% do público total.

Já a avaliação financeira em Sorocaba, realizada em outubro do ano passado, é de 105,6 milhões de reais, onde tem liderança absoluta (73,9% de lembrança, recorde da Top of Mind Sorocaba 2022). Na ocasião, foram ouvidos 422 consumidores com idades entre 16 e 70 anos, de todas as classes econômicas, credos e raças, residentes em todas as regiões da zona urbana da cidade.

“Apenas no momento de dor que a família percebe as dificuldades da parte burocrática e os gastos que são necessários. A OSSEL existe para ajudar as famílias enlutadas a organizar todo o processo de despedida”, explica Eduardo Barros, Diretor Comercial Corporativo da OSSEL Assistência, de Sorocaba e da região do Grande ABC. Além de todos os serviços, a empresa prima pelo acolhimento psicológico das pessoas que passam pela dor do luto, incentiva tanto práticas esportivas, quanto atletas, além de serviços sociais.

Com o lançamento da nova campanha A OSSEL também é para você!, a marca passa a oferecer em seu portfólio novos planos para um número variado de pessoas e composições familiares diferentes, com planos de menos de 10 reais por pessoa por mês e uma gama de benefícios para o titular e seus dependentes, como descontos exclusivos em lazer, cultura, alimentação, comércio e serviços de saúde como consultas médicas, exames, óticas, entre outros.

SETOR

Segundo a pesquisa realizada pela RH Couto Consultoria, o faturamento anual do segmento funerário é da ordem de 7 bilhões de reais (sepultamento, cremação, serviços funerários e planos assistenciais). Há 4.984 empresas registradas no Brasil, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 1.000 cemitérios privados, 90 crematórios e 320 empresas de plano auxílio funeral. A taxa de crescimento anual do segmento é de 8%, que atualmente emprega mais de 50 mil profissionais.

OSSEL Assistência

Há 35 anos no mercado, a OSSEL Assistência foi criada em 1987 na cidade de Sorocaba e idealizou projeto inovador no segmento funerário, com o Plano Familiar, custo-benefício diferenciado com assistência 24 horas. No fim dos anos 90, passou a ser presidida por Cesar André Marchetti, filho de Arany Marchetti, fundador da marca. Atualmente, a OSSEL Assistência também se faz presente nas cidades de Votorantim, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, além da Capital Paulista, cidades do Grande ABC e da Grande São Paulo, com unidades de velório e funeral, estruturas administrativas, de atendimento e venda, além de um centro de treinamento. A empresa prima pelo acolhimento psicológico das pessoas que passam pela dor do luto.

Incentiva tanto práticas esportivas, quanto atletas, além de serviços sociais. A marca OSSEL Assistência foi avaliada em 105,6 milhões de reais e recebeu o título de Top of Mind Sorocaba 2022. Líder na América Latina, é reconhecida mundialmente pela humanização no atendimento, contando com mais de 1 milhão e meio de associados no Estado de São Paulo.