Manchester United comunica saída de Greenwood após concluir investigação interna

21/08/2023 | 12:20



O Manchester United comunicou nesta segunda-feira que o atacante Mason Greenwood, acusado de assédio, estupro e comportamento coercivo, não continuará no elenco. Os últimos processos contra o jogador de 21 anos foram arquivados pela Justiça Britânica em fevereiro, mas o clube conduziu uma investigação interna antes de decidir se reintegraria o atleta.

A conclusão do United, de acordo com nota oficial, foi que "o material postado online não forneceu uma imagem completa e que Mason não cometeu os crimes pelos quais foi originalmente acusado". O clube também diz ter promovido a apuração respeitando "os direitos e perspectivas da suposta vítima", além de revelar a obtenção de "evidências que não estão em domínio público, inclusive daqueles com conhecimento direto do caso".

Apesar da avaliação, foi decidido que não haveria clima para Greenwood continuar no United. Na semana passada, veículos de imprensa da Inglaterra noticiaram que o United já havia consolidado a reintegração de Greenwood ao grupo. A repercussão foi bastante negativa, a ponto de um grupo de torcedoras do time publicar uma carta aberta contestando a decisão.

"Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades para ele recomeçar sua carreira no Manchester United", dia a nota desta segunda em seu trecho final. "Portanto, foi mutuamente acordado que seria mais apropriado para ele fazê-lo longe de Old Trafford, e agora trabalharemos com Mason para alcançar este desfecho".

O CASO

O Ministério Público da Coroa do Reino Unido arquivou, em fevereiro, as acusações de tentativa de estupro e de assédio das quais o atacante Mason Greenwood, do Manchester United, era alvo. Antes, o órgão já havia descontinuado outras acusações contra o jogador, essas relacionadas a denúncias de comportamento controlador e coercitivo.

"Neste caso, uma combinação entre a retirada de testemunhas-chave e um novo material que veio à tona indicaram que não havia mais uma perspectiva realista de condenação. Nessas circunstâncias, temos o dever de interromper o caso", diz o texto publicado pelo Ministério Público.

Greenwood foi detido em janeiro de 2022 depois que uma mulher usou as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos em que aparece com hematomas. Segundo ela, as feridas teriam sido causadas pelo jogador. O episódio levou o Manchester United a suspender o atleta.

Além disso, ele perdeu contratos de patrocínio, como o que tinha com a Nike, e foi retirado do game Fifa 2022. O atacante tem 21 anos e fez toda a categoria de base no time de Manchester. A última vez que esteve em campo foi em 22 de janeiro do ano passado, durante vitória por 1 a 0 sobre o West Ham.