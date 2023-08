Anitta foge de pergunta sobre affair com Simone Susinna e dispara: - Eu estou vivendo minha vida

21/08/2023 | 12:11



Anitta chamou a atenção da web ao surgir em cliques e momentos para lá de fofos ao lado de Simone Susinna, galã do filme 365 Dias. Os dois chegaram a fazer uma tatuagem juntos, mas não tocaram mais no assunto desde que a cantora voltou para o Brasil depois de uma temporada na Grécia ao lado do bonitão.

E aí, é claro que ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que estão juntos ou não? No último domingo, dia 20, Luciano Huck decidiu matar a curiosidade do público. Durante o Domingão, o apresentador aproveitou que a artista estava no palco e disparou a pergunta de um milhão de reais e questionou qual é o status do relacionamento. Sem querer declarar muito sobre, a Girl From Rio respondeu:

- Para sempre é uma palavra muito forte. Eu estou vivendo a minha vida!

Não satisfeito com a resposta, Luciano tentou mais uma vez perguntar se o romance iria atravessar o Oceano Atlântico ou tudo tinha ficado lá na Grécia.

- Não sei! Minha vida é um mar de emoções, não é, gente? Meus fãs estão acostumados já. Vou deixando a vida me levar, trabalhando, curtindo...

Mas você acha que acabou por aí? Nananinanão! Outro momento que roubou a cena no palco do programa foi quando Anitta decidiu trocar de roupa ali mesmo. Sem tempo a perder, a artista entrou em um espaço coberto e começou a se trocar ali mesmo.

O apresentador ainda brincou que não se lembrava de nenhum outro convidado ter feito a mesma coisa no palco do Domingão e Lívia Andrade aproveitou o momento para tietar a cantora. A atriz foi conferir de pertinho o corpo de Anitta e ficou de queixo caído ao vê-la:

- Meu amor, está na melhor fase da vida. Ó lá em casa! É tudo de verdade e é mais bonito pessoalmente.

Anitta ainda justificou o motivo para ter decidido se trocar ali mesmo, enquanto Luciano conversava com o público:

- Eu queria vir chique, né? Eu queria vir maravilhosa, já que é um programa de domingo, mas aí eu teria que cantar e dançar, que, com esse vestido aqui, não dá. Aí eu queria trocar de roupa rapidinho. Enquanto você vai falando, eu vou trocando, aqui mesmo.

E você acha que ela se trocou só uma vez? Claro que não! A artista fez três trocas de looks para ficar confortável e chique ao mesmo tempo. Só ela mesmo, hein?! Anitta chegou com um vestido all black de mangas e com uma fenda ousada na perna esquerda, depois trocou o look por um vestidinho com plumas na região dos seios e uma saia tubinho. No final, ela terminou a apresentação com uma roupa transparente e cheia de brilho e cortes ousados.

Anitta ainda ganhou homenagens em vídeos de amigos e familiares. Sem derramar uma lágrima, a artista falou um pouco sobre a saudade que sente das pessoas importantes em sua vida.

- Saudades dói. Mas sempre que estou precisando falar com ela, ela me liga. Se ela está mal, não consigo dormir. Estamos muito conectados espiritualmente, confessou o pai da artista, Mauro Machado.