Lorenzo, de São Bernardo, vence o Pequenos Gênios

Nilton Valentim



21/08/2023 | 11:37



A equipe Tridimensionais, da qual faz parte o garotoLorenzo Prado de Oliveira, de São Bernardo, foi a vencedora do quadro Pequenos Gênios, do Calderão com Huck, da TV Globo. O grupo derrotou os Matemágicos na final, que foi ao ar no último domingo. Além de Lorenzo, o time campeão contou com os estudantes Orlando e Felipe.

Lorenzo tem 11 anos e e começou a ler placas de carro quando tinha 1 ano e 7 meses e aos 3 anos já estava alfabetizado. Desde o primeiro episódio ele chama atenção do apresentador Luciano Hulk pela velocidade e exatidão com que resolve contas de cabeça.

Filho único e cursando o 7º ano, Lorenzo é fão do sertanejo Leonardo (com quem já cantou três vezes), faz aulas de piano e de soroban (instrumento japonês usado para realizar operações matemáticas).