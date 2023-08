Dise apreende carreta com mais de 1 tonelada de maconha em Santo André

Da Redação



21/08/2023 | 10:53



Policiais Civis da 6ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) apreenderam uma carreta carregada com mais de 1 tonelada de maconha na noite deste sábado (19). O veículo, com placas do Paraguai, estava parado em um estacionamento na Avenida dos Estados, no bairro Vila Metalúrgica, em Santo André.

Investigadores da Dise souberam que o veículo tinha parado no local e foram até o estacionamento, que estava aberto. Os policiais abriram a carroceria e encontraram milhares de tabletes de maconha.

O motorista da carreta não foi localizado, mas ele já foi identificado e é procurado.

Os 1.092 tabletes de maconha - que totalizaram 1.066 kg - e o veículo foram apreendidos. Foi instaurado inquérito de tráfico de drogas no 2º DP de Santo André.