Charge - 21 de agosto de 2023

Seri



21/08/2023



A cada dois dias, o Grande ABC registra, em média, sete boletins de ocorrência sobre desaparecimento. Na região, entre janeiro e maio deste ano, 533 notificações foram feitas a respeito desses casos. No mesmo período do ano passado, foram 455 episódios (alta de 17,1%). Nos anos fechados, os distritos policiais regionais tiveram 2.138 ocorrências desse tipo entre 2021 (1.004 casos) e 2022 (com 1.134 relatos). Os dados foram cedidos ao Diário via LAI (Lei de Acesso à Informação) pelo sistema de RDO (Registro Digital de Ocorrências) da Polícia Civil.

São inúmeros fatores que podem causar o desaparecimento de alguém, seja por situação de violência no contexto doméstico, vícios ou transtornos mentais. O caso pode ser classificado como voluntário (quando a pessoa se afasta por vontade própria), involuntário (quando a desaparição acontece sem que a vítima tenha controle) ou forçado (qualquer forma de privação de liberdade, como sequestro), segundo a Cartilha de Enfrentamento ao Desaparecimento, preparada pela Prefeitura de São Paulo.