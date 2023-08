‘O skate pode substituir as coisas ruins’, diz Sandro Dias

Evaldo Novelini

Nilton Valentim



21/08/2023 | 10:41



Depois de conquistar o mundo com seu talento sobre o skate, o andreense Sandro Dias, o Mineirinho, quer utilizar a modalidade como ferramenta social, seja para afastar crianças e jovens das drogas ou para incluir pessoas com deficiência física. Projeto-piloto deve começar a funcionar dentro de 60 dias em Santo André, com o apoio da Prefeitura. Na terça-feira, o atleta, que é hexacampeão mundial e medalha de ouro nos X Games de Los Angeles (2006) no estilo vertical, esteve na cidade para conversar com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e, na sequência, falou ao Diário.

O sr. acaba de sair de uma reunião com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Sobre o que falaram?

Estou reativando o Instituto Sandro Dias e o primeiro projeto desta nova fase será fornecer aulas de skate gratuitas em pista pública aqui em Santo André. A pista que escolhemos é a do (Jardim) Ana Maria, que é coberta e já tem certa estrutura, precisando apenas de algumas adaptações. Alguns obstáculos precisam ser remanejados e fui ver com o Paulinho se a Prefeitura nos ajudaria com essas obras.

E qual foi o retorno?

Graças a Deus, foi positivo. É um projeto social voltado a crianças. Creio que em 60 dias estaremos iniciando com as atividades. Estamos finalizando as negociações com um patrocinador. A ideia é atender, em dois ou três dias por semana, o máximo de pessoas possível, inclusive deficientes físicos – a prática de skate ajuda bastante no tratamento psicológico de quem tem deficiência. Acho que poderemos atender até 400 crianças.

O aluno precisará ter o equipamento para participar das aulas?

Não, a gente vai fornecer tudo. Do skate ao equipamento de segurança, uniforme, refeições... Trata-se de projeto de iniciação ao esporte, que visa dar oportunidade para quem não tem condições de aprender e praticar a modalidade. Vamos colocar o esporte na vida dessas pessoas para que o skate as ajude, seja na parte psicológica, educacional ou mesmo esportiva.

O projeto poderá revelar campeões para a modalidade?

Na minha época não havia nada disso. Skate não era nem esporte, não havia incentivo. A única pista pública na região ficava em São Bernardo; em Santo André, tinha uma particular, atrás da loja Força Local. Hoje, com o skate sendo reconhecido, inclusive como esporte olímpico, acaba gerando essa demanda de pessoas que têm vontade de praticar skate, mas não têm condições. Mas é mais do que isso; é inclusão social. O skate pode substituir coisas ruins.

Qual a importância de o skate ter se transformado em modalidade olímpica e o Brasil ter conquistado três medalhas em Tóquio?

Essa briga para transformar o skate em modalidade olímpica vem desde 2003. Fiz parte do primeiro grupo internacional em prol do skate como esporte olímpico, como representante do Brasil e da América do Sul, e já sabíamos que, se isso acontecesse, iria trazer muito mais visibilidade e oportunidades. Os Jogos Olímpicos são assistidos em todos os lares. Demorou pra caramba. É burocrático. Não é fácil para um esporte ser inserido na Olimpíada. Para um entrar, outro tem de sair. Tem de preencher vários requisitos, como o número mínimo de países em que a modalidade é praticada e um número de praticantes por países, entre competidores masculinos e femininos. Em 2016 conseguimos a aprovação e foi uma alegria só. Mas sempre defendemos que skatistas deveriam tomar conta do skate e não quem não conhece.

Foi um sucesso a participação brasileira em Tóquio. Rayssa Leal virou um fenômeno...

Foi um sucesso, trouxemos medalhas. Já esperávamos que fôssemos trazer medalhas, inclusive a gente achava que poderia trazer até mais, pelo nível técnico do skate brasileiro. Mas foi muito bom. O skate foi mostrado da maneira como ele realmente é, com toda aquela camaradagem, irmandade, um atleta ajudando o outro, um incentivando o outro, todo mundo unido para dar show.

Os frutos desta conquista já estão sendo colhidos?

A participação na Olimpíada trouxe o crescimento do esporte, trouxe muito mais visibilidade. O skate não para de crescer. Mesmo antes dos Jogos o já era o segundo esporte mais praticado do País, mas o crescimento se consolidou. É lógico que perde do futebol, que está disparado na primeira posição, mas está muito à frente do terceiro, que nem sei qual é. Esperamos que siga assim, com os skatistas tomando conta das federações nacionais e internacional.

Há alguma ameaça no horizonte que possa atrapalhar?

Existe uma federação internacional que se chama World Skate que está meio na contramão. A gente está batendo de frente com eles.

O sr. poderia nos explicar o que significa ir na contramão?

Significa que as pessoas que estão dirigindo a World Skate não são skatistas. E era esse o nosso medo, de que tentassem, um dia, mudar o espírito do que é o skate e tirar o comando da modalidade da mão dos skatistas.

É o que acontece com o futebol, onde os dirigentes nunca entraram no campo para tocar uma bola...

É mais ou menos o que aconteceu no skate. É lógico que sabíamos que isso poderia acontecer, por causa do crescimento do esporte. É natural, pode aparecer um monte de aventureiro. Por causa disso, a Confederação Brasileira está tendo alguns impasses com a World Skate porque seus dirigentes querem impor regras que são contra o próprio skate para as federações dos países.

Dê-nos um exemplo...

Eles querem unificar outros esportes ao skate para virar uma confederação só. Só que o skate não precisa disso; os outros esportes talvez precisem. Então a gente está nessa briga. Sou diretor esportivo da Confederação Brasileira de Skate deste 2017 e posso dizer que somos exemplo para o mundo, em termos de organização, de tratamento com os atletas, de apoio. Nenhum outro país do mundo faz o que fazemos. Temos voz muito forte perante a World Skate para ir contra isto daí.

Como o mundo, e não apenas a World Skate, enxerga os skatistas brasileiros?

O brasileiro é respeitado e bem-vindo em qualquer lugar do mundo como skatista. A gente serve de exemplo de gestão e de organização. Somos competitivos, temos skatistas de ponta e campeões mundiais em todas as modalidades, inclusive das que não são olímpicas. É, aliás, o que nos difere de outros países e de outras confederações, que só pensam nas competições olímpicas. Aqui não; aqui pensamos no todo. Não deixamos ninguém desamparado.

O skate gira hoje muito dinheiro em patrocínio no mundo todo?

Não tenho ideia. Não dá para se comparar ao golfe, ao tênis e ao automobilismo, mas, dentre os esportes radicais, está de igual para igual com o surfe. Sei que o mercado brasileiro de skate é segundo do mundo, perdendo apenas para o dos Estados Unidos.

Como o sr. se vê dentro deste mercado? Tem consciência de que ajudou a construir história do skate no Brasil?

É difícil eu mesmo me avaliar. Na verdade, nem sei me avaliar. Às vezes as pessoas falam: “Cara, você é o Sandro Dias!” Eu respondo: “Tudo bem, mas não tenho nada diferente de você”.

Nem todo mundo faz um giro de 540º (manobra considerada dificílima da qual Mineirinho é especialista)...

Sinceramente não sou a pessoa certa para me avaliar, mas sei que tenho uma certa importância no skate até pelo respeito que as pessoas têm comigo por ter trazido vários títulos para o Brasil. Todo lugar em que vou, dificilmente alguém não me chama de mestre. Consigo circular tranquilamente em qualquer classe do skate, inclusive a mais punk. Eu mesmo não consigo me valorizar, porque não me diferencio de ninguém, mas fico muito honrado de ver como as pessoas me tratam. Sei que contribui bastante com o skate.

A que o sr. atribui a razão de seu sucesso no skate?

Da minha geração, fui um cara que se disciplinou para chegar onde cheguei. Não tenho histórico de maluquice, droga, bebida, festa porque me disciplinei para buscar os meus objetivos, meus sonhos. Quando decidi que queria viver do skate, tive de me diferenciar das pessoas que tiveram a mesma oportunidade, mas não a mesma disciplina.

A disciplina é o principal ingrediente para se tornar um campeão no esporte?

Primeiro é preciso saber se você tem talento. Não adianta não ter talento, porque você vai ficar batendo, batendo e não sairá do lugar. A partir daí, tem de saber o caminho a seguir para chegar ao objetivo. e o meu foi a disciplina. Sempre me preocupei muito com o dia seguinte. Queria acordar com a minha cabeça e o meu corpo bem para aprender novas manobras. Coisas boas são mais difíceis de alcançar.

Depois de sete anos morando na Califórnia, nos Estados Unidos, o sr. está voltando para o Brasil. O que lhe traz de volta?

Morava nos Estados Unidos até três semanas atrás. Mas sempre trouxe a minha família para passar as férias de julho no Brasil. Desta vez, como as crianças cresceram – minha filha está com seis anos; meu filho, com 10 –, eles se ambientaram muito bem por aqui. Nossa casa, no Interior, é em condomínio fechado e lá tem muitas crianças para brincarem. A vida social aqui é muito diferente da de lá. Então minha esposa e eu decidimos consultá-las sobre se queriam retornar para os Estados Unidos. A resposta de ambos foi igual: “Não, queremos ficar. Queremos ir na mesma escola que nossos amigos. Não gostamos da escola de lá”. Sinceramente? Foi muito melhor. Minhas coisas estão todas aqui.

RAIO X

Nome: Sandro Dias

Estado civil: Casado

Idade: 48 anos

Local de nascimento: Santo André e mora em Bragança Paulista, Interior.

Formação: Administração de empresas

Hobby: Andar de skate e aproveitar os momentos livres com a família

Local predileto: Minha casa, com minha família.

Livro que recomenda: A Semente da Vitória, de Nuno Cobra

Personalidade que marcou sua vida: Afonso Dias, meu pai.

Profissão: Empresário e atleta

Onde trabalha: Nas pistas de skate, mundo afora, e no Sandro Dias Camp, acampamento de férias para crianças, que fica em Vargem, no Interior paulista, a 110 quilômetros do Grande ABC.