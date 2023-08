Ribeirão Pires faz audiência para revisão do Plano de Resíduos

Da Redação



21/08/2023 | 10:39



A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou a convocação de audiência pública para a revisão e apresentação do PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos). O evento está marcado para o dia 30 de setembro e acontecerá de forma híbrida, permitindo a participação tanto presencial, na Câmara Municipal, quanto online.

O plano, que tem sua abordagem abrangente e cooperativa, foi elaborado através da colaboração entre representantes da Universidade Federal do ABC (UFABC), a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, além de membros ativos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA).

Com um histórico que remonta a sua aprovação em 2012, o PMGIRS agora passa por uma revisão essencial para adequar-se às demandas e desafios atuais. Essa iniciativa reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a gestão responsável dos resíduos.

A participação popular tem sido destacada como um fator crucial para o sucesso dessa revisão. A secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo, enfatiza a importância do envolvimento ativo da comunidade em questões ambientais tão relevantes. "A colaboração da população é essencial para moldar um futuro mais sustentável para Ribeirão Pires", afirmou.

Além disso, o professor do Bacharelado em Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFABC, Adalberto Azevedo, que coordenou o projeto de revisão, destaca que “a participação no Plano não se limita à consulta e audiência pública, estando também prevista no plano de monitoramento das metas e ações propostas, pensado para os próximos anos”.

A audiência pública acontecerá no Plenário "Roberto Botacin Moreira", na Câmara Municipal, das 8h30 às 12h, e deverá ser marco na trajetória de Ribeirão Pires em direção a gestão de resíduos mais eficiente e consciente. O evento representa uma oportunidade única para os cidadãos engajarem-se ativamente na construção de um futuro sustentável para a cidade.