Diocese de Santo André promove 5º Festival Vocacional

Da Redação



21/08/2023 | 10:33



A 5ª edição do Festival Vocacional da Diocese de Santo André acontece no próximo domingo (27), das 7h às 19h, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy).

Neste ano, a atividade se propõe a oferecer uma experiência cativante para as famílias do Grande ABC que buscam harmonizar momentos de lazer e espiritualidade. Com a participação de grandes nomes da música católica, o Ministério Adoração e Vida e Fraternidade São João Paulo II, a programação abrangente engloba uma diversidade de atividades, momentos de oração, palestras e a celebração da Santa Missa. O principal objetivo é instigar, nutrir a cultura e a consciência vocacional nas sete cidades do Grande ABC.

Em 2023, o Festival Vocacional terá a orientação do novo assessor da Diocese, Padre Cauê Fogaça. Além dos dois shows principais, o evento contará com Feira Vocacional e Pastoral, momentos de espiritualidade e catequese, uma Praça de Alimentação e a já tradicional Gincana Vocacional.

A entrada para o evento está sendo vendida por um valor simbólico de R$ 10. Os ingressos podem ser adquiridos nas igrejas das sete cidades da região. A missão do evento é proporcionar um dia inteiro de atividades voltadas para todas as idades, desde as crianças até os pais. Cada um desses momentos são cuidadosamente projetados para estimular e sensibilizar os participantes em relação ao discernimento vocacional e à busca da vontade de Deus em suas vidas.

“O Festival Vocacional reúne todas as expressões juvenis presentes na Igreja Católica do Grande ABC, em um único evento, em um único espaço e em um único momento. É um momento de justamente podermos encontrar as diferenças entre nós e afirmar que somos irmãos, estamos unidos”, destaca o Padre Cauê, que complementa. “ Deus chama cada ser humano a realizar uma missão própria e específica para o bem da Igreja e para o bem da humanidade como um todo. Então, nesse sentido, o Encontro da Juventude do Festival Vocacional tem como objetivo fazer com que os nossos jovens se sintam despertados para esta consciência de que são chamados e, portanto, dar voz e protagonismo à nossa juventude, mas não só, mas a todas as dimensões vocacionais, como, por exemplo, as nossas famílias, a vida consagrada, a vida ministerial”, finaliza.

Também estarão presentes no evento o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, juntamente com padres das sete cidades do Grande ABC, congregações religiosas, pastorais e movimentos diocesanos.

A primeira edição do Festival Vocacional aconteceu em 2017, com a participação de 3,5 mil jovens na Estância Alto da Serra. Em 2018, a segunda edição, também na Estância, atraiu 4 mil pessoas. Já a terceira edição, em 2019, migrou para o Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, recebendo mais de 3 mil jovens para um dia repleto de atividades inspiradoras. A quarta edição, em 2022, contou com a presença de cerca de 4 mil jovens e a ativa participação de diversos agentes pastorais.