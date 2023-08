Em partida decisiva, São Bernardo FC pega o Ypiranga hoje

Cleber Ferrete



21/08/2023 | 10:19



Hoje, às 20 horas, o São Bernardo FC tem uma missão fundamental na caminhada pela classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No Estádio Primeiro de Maio, o Tigre recebe o Ypiranga-RS pela penúltima da competição e necessita da vitória para não depender de uma combinação de resultados na última rodada que acontece no próximo final de semana.

O time da região entra em campo sabendo que precisa vencer, uma vez que a rodada deste final de semana levou o Tigre para a 10ª posição. A vitória, hoje, recoloca o São Bernardo novamente no G-8 e faz com que o time dependa das suas próprias forças contra o Náutico, sábado (26), em Recife.

Na tarde deste domingo (20), o clube realizou treino aberto no palco da partida para que jogadores e torcedores já pudessem sentir o clima da partida. Quem esteve presente pode ver um treino movimentado. O técnico Márcio Zanardi aplicou ações de posicionamento tático, e treinou bolas paradas, tanto na defesa quanto no ataque.

Para a partida de logo mais, o Tigre terá força máxima e conta com a volta do zagueiro Matheus Salustiano, que cumpriu suspensão automática na partida contra o Amazonas.

ENTRADA GRÁTIS

A partida desta noite não terá cobrança de ingresso, a exemplo do que aconteceu na semana passada contra o Amazonas. A ideia da diretoria é atrair o maior número de torcedores para apoiar o time nessa reta final.

Para entrar no estádio, basta retirar o ingresso nas bilheterias, que abrem duas horas antes da partida.