Edilson Santos é contra federação com PT e PCdoB e quer deixar PV

Artur Rodrigues



21/08/2023 | 10:16



O vereador Edilson Santos (PV), de Santo André, disse ao Diário que está trabalhando para deixar o partido por discordar da federação formada em 2022 junto ao PT e PCdoB, chamada de Brasil Esperança. Segundo o parlamentar, a união das siglas não está de acordo com seu posicionamento político e atuação no Legislativo andreense.

“Sou conservador, defendo vários valores da família e princípios cristãos, e não acho que faz sentido eu me manter em um projeto como esse. Estou trabalhando para deixar o Partido Verde e ingressar em outra agremiação que represente a família, os princípios cristãos e o eleitor conservador, grupo do qual eu me orgulho em fazer parte e ser representante”, afirmou.

Edilson disse que está há pelo menos quatro meses tentando uma saída que mantenha a sua cadeira na Câmara de Santo André. Ele não descarta oficializar um pedido de desfiliação na Justiça, sob alegação de perseguição política, razão entre as estabelecidas pela Justiça Eleitoral como justa causa para evitar a perda do mandato eletivo.

Segundo ele, recentemente houve um debate no diretório do partido sobre projetos para crianças transsexuais e terapia hormonal, que terminou em um debate intenso entre ele e os demais presentes. “A chapa esquentou um pouco entre eu e os colegas”, comentou.

Apesar das divergências, Edilson deve se manter filiado ao PV até ter a garantia de uma saída que não lhe tire a cadeira na Câmara. A Justiça pode autorizar a saída, sem enquadrá-lo na Lei da Infidelidade Partidária, se encontrar elementos à justa causa.