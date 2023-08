Jojo Todynho explica o motivo de ter retirado 90% do estômago em bariátrica e rebate críticas: -Só quem me cancela é Deus e o banco

21/08/2023 | 10:11



Sem papas na língua, Jojo Todynho é conhecida por falar o que pensa e não levar desaforo para casa. 12 dias após fazer a cirurgia bariátrica, a cantora concedeu uma entrevista ao Fantástico, no último domingo, dia 20, e entregou detalhes do procedimento, além de rebater os haters.

Jojo entregou que precisou perder 20 quilos antes de entrar na sala cirúrgica e chegou a pesar 140 quilos. A bariátrica aconteceu em 8 de agosto, por uma hora e quinze minutos, e 90% do estômago da artista foi retirado, saindo células que produzem o hormônio responsável pela fome.

- [Tomei a decisão] depois que participei da Dança dos Famosos. O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos. Às vezes eu não queria me apresentar porque estava insegura. Foi um momento que deu um gatilho. Jordana, você se ama. Mas vamos ter um cuidado a mais com a sua saúde?. [Outro gatilho foi quando] eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar. Eu não consegui ir porque não cabia na cadeira. E foi a hora que eu me questionei, quero virar a chave.

Todynho afirmou que teve medo da escolha, mas não de ser cancelada nas redes sociais:

- Teve pessoas dizendo que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Cancelada por estar buscando uma vida melhor? Eu quero ser mãe. Eu quero ter qualidade de vida para passar para meus filhos, disse.

E completou:

- Só quem me cancela, amores, é Deus e o banco. O banco não tão cedo. E Deus, só quando ele quiser. Fora isso, vocês vão ter que me aturar.