Jennifer Lopez comemora aniversário de um ano de casamento com Ben Affleck com texto romântico e cliques inéditos da cerimônia

21/08/2023 | 10:11



Na madrugada desta segunda-feira, dia 21, Jennifer Lopez usou as redes sociais para comemorar o aniversário de um ano do casamento com Ben Affleck. Provando que eles ainda estão na fase da lua de mel apesar de possuírem muita história juntos, a cantora se derreteu pelo amado com um textinho para lá de romântico.

A artista usou seus dotes musicais para escrever uma pequena declaração de amor em forma de poema para o marido. Os versos acompanhavam registros inéditos da cerimônia de casamento.

Hoje faz um ano... Querido Ben, sentada aqui sozinha olhando para o meu anel, me sentindo preenchida, isso me faz querer cantar. Como acabamos aqui sem um retrocesso. Nossa, essa é a minha vida...

Assim que conferiram a publicação, muitas pessoas se questionaram se Jennifer havia compartilhado versos de uma música. Quem sabe um dia ela não acaba transformando as belas palavras e uma canção para Ben?