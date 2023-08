Apartamento pega fogo na Av. Goiás

Da Redação



21/08/2023 | 09:07



Na madrugada de hoje (21), moradores acordaram preocupados em um, prédio residencial na Rua Piratininga em cruzamento com a Av. Goiás, em São Caetano do Sul. As chamas que atingiram o quarto andar, não deixaram feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento às 4h da manhã e ainda averiguam a causa do acidente.