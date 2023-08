Britney Spears se diverte com amigos em meio a divórcio: Convidei os meus rapazes favoritos

21/08/2023 | 09:10



Britney Spears escolheu superar seu divórcio de Sam Asghari de um jeito bem inusitado, para não falar polêmico. A Princesinha do Pop usou as redes sociais no último domingo, dia 20, para compartilhar uma festinha que curtiu ao lado de alguns amigos especiais.

Nas imagens, a cantora aparece recebendo uma lambida na perna de um dos convidados e, logo depois, é carregada por outros quatro amigos - que estão sem camisa. Caso o vídeo não tenha deixado claro o suficiente, na legenda ela disparou:

Quando vai encontrar com um amigo e dirigi uma hora para comer frango! Depois você tem que esperar no carro e precisar usar o banheiro... Eu sabia que os paparazzi haviam sido avisados porque o carro em que eu estava nunca foi usado antes... Então, como eu fui seguida? Malibu Canyon Road é a estrada mais horrível alguma vez dirigida... Então o que é que uma v***a como eu faz? Vesti o meu vestido verde e apareço nos meus amigos!!! Convidei os meus rapazes favoritos e JOGUEI A NOITE TODA!!!