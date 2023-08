Lula desembarca na África do Sul para seu retorno à Cúpula do Brics

21/08/2023 | 07:25



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta segunda-feira, 21, às 10h (hora local), em Johannesburgo, na África do Sul, para participar da 15ª Cúpula dos Brics, o bloco que ele ajudou a fundar junto a líderes políticos da Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula foi o primeiro chefe de Estado dos membros atuais do Brics a chegar ao país e foi recebido com honras no Aeroporto OR Tambo. Ele desceu acompanhado da primeira-dama, Janja, e de Dilma Rousseff, ex-presidente que atualmente comanda o Novo Banco de Desenvolvimento do Brics (NBD).

A viagem marca o retorno de fato de Lula ao continente africano, no momento em que ele planeja dar nova prioridade à aproximação política e econômica com os 54 países africanos. Lula já afirmou que o momento é de atualizar a política externa brasileira para o continente e explorar oportunidades de parcerias, investimentos, comércio e cooperação técnica.

Lula não participa de cúpulas do Brics desde 2010, quando Brasília recebeu a segunda edição e o bloco ainda se chamava apenas Bric, sem a adesão sul-africana. Agora na 15ª Cúpula, o Brasil e os quatro países do grupo encaram o debate e pressões chinesas justamente sobre apoiar ou não a expansão. Embora 23 países tenham formalizado pedido de ingresso, se a expansão for autorizada deverá abarcar ao menos cinco integrantes novos, provavelmente a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

A Presidência da República não divulgou compromissos oficiais de Lula nesta segunda-feira, mas a agenda pode mudar a qualquer momento. Lula e comitiva seguem para o hotel The Leonardo, na região de Sandton.

O presidente avalia pedidos de reuniões bilaterais, e deve encontrar com o líder político do Senegal. Já está confirmada reunião com o líder de Bangladesh, que aguarda uma decisão sobre possível adesão ao grupo do Brics e já é membro do Novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, criado pelos países do bloco em 2014.

No dia 22, ele grava o programa Conversa com o Presidente, participa do Diálogo do Fórum Empresarial do Brics e do Retiro dos Líderes. Lula vai à sessão plenária e à sessão ampliada da 15ª Cúpula dos Brics no dia 23. No dia 24, antes de se deslocar a Angola, Lula interage com países convidados - parte deles interessada em fazer parte do bloco - nas duas sessões do Diálogo de Amigos dos Brics.

Acompanham Lula na comitiva brasileira os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, além do assessor especial da Presidência Celso Amorim. Haddad também planeja uma agenda própria em Johannesburgo e deve se reunir com os ministros das finanças da África do Sul e da Argélia.