Torcedores relatam clima de pânico e desespero: 'Só deu tempo de gritar e o ônibus já capotou

20/08/2023 | 19:02



Torcedores do Corinthians que estavam no ônibus que capotou em Minas Gerais, deixando sete mortos, relatam um clima de pânico e desespero entre os passageiros durante o acidente. A tragédia ocorreu por volta das 2h50 da madrugada de domingo, na Rodovia Fernão Dias. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas.

"Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que o motorista estava correndo demais e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada", contou uma sobrevivente do acidente, que preferiu não se identificar, cujo relato foi publicado em redes sociais. "O motorista falou que tinha perdido o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar. Só deu tempo de gritar e o ônibus já capotou."

O pai de um torcedor que sobreviveu ao acidente também deixou o seu relato emocionado em um áudio compartilhado entre amigos e parentes: "O motorista começou a gritar dentro do ônibus porque não tinha mais freio. Então eles desceram pela Fernão Dias, no declive, durante uns quarenta segundos sem freio, o ônibus ganhando velocidade. Desculpa o grupo ai, estou um pouco emocionado. Só quem tem filho sabe. As famílias, uma hora dessas, estão desesperadas por causa dos filhos que perderam. O motorista gritou que ia bater num caminhão, se segura, se segura todo mundo. Ai ele desviou do caminhão e jogou no barranco. O barranco do outro lado era maior, não tinha sobrado ninguém. Ele foi um herói. Só passando para vocês a realidade porque a reportagem já está botando a culpa no motorista. Mas ele foi um herói, salvou muita gente, inclusive o meu filho".

Um outro passageiro relatou o mesmo momento, mas informou que o veículo que vinha na direção contrária seria um outro ônibus, não um caminhão: "Muita gente começou a gritar de desespero e o motorista tentou fazer alguma coisa. Só que veio um outro ônibus de frente e então ele jogou para a ribanceira. Foi ai que capotamos umas quatro vezes".

Logo após o capotamento, uma torcedora relata que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores. Mas muitos ficaram presos nas ferragens.

"A gente foi saindo pela janela, por onde dava, e puxando uns aos outros para todo mundo sair. Eu consegui sair sozinha e puxei mais uns três torcedores", lembrou.

Em entrevista ao site G1, um torcedor que ficou ferido afirmou: "É uma tragédia. Estamos todos perdidos, ainda não conseguimos assimilar. Estou com outros seis torcedores recebendo atendimento médico na UPA, mas não sei como os demais estão. Dos que estão comigo, três precisaram ser internados".

Nas redes sociais, Cassiano Anelli, um outro torcedor que estava no ônibus e sobreviveu ao acidente, contou que "nasceu de novo": "Dia 20/08/23 é o dia que nasci de novo. A todos que estão enviando mensagem, estou bem. Agora, nos resta rezar pelos irmãos que estão em situação complicada", escreveu o torcedor. Ele chegou a publicar uma foto no ônibus, na tarde de sábado, ainda antes do jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Além de Cassiano, não se sabe como estão os torcedores que aparecem na foto.