Homem mata namorada e deixa mensagens para família

Da Redação



20/08/2023 | 18:05



A Polícia Civil de São Bernardo procura por um homem de 34 anos, suspeito de matar a facadas sua namorada, de 31, encontrada na manhã deste domingo (20) em sua casa, na Rua Rio Verde, no bairro Rudge Ramos. O foragido pode ser Lucas Bonfim Lhamas, que, em 2016, já havia assassinado brutalmente seu pai. Na época, Lucas havia enviado mensagem para sua mãe informando que havia cometido o crime, fato que teria se repetido desta vez, mas com o pai da namorada, seu sogro.

Segundo informações, Lucas mandou mensagem para o pai da vítima informando que havia matado sua filha, além disso, o suspeito também contou nas mensagens que o corpo estaria em uma residência na Rua Rio Verde, 170. No local, os familiares tiveram que arrombar a porta do quarto. A vítima foi encontrada na cama, já em decomposição. O caso foi enviado ao 2º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.

Conforme a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local se depararam com a vítima já sem vida, com a faca usada no crime ao lado do corpo. Pelas características da vítima, a polícia acredita que ela tenha sido morta há alguns dias. Diligências são realizadas para esclarecer o caso e prender o autor do crime, que segue foragido.

MORTE DO PAI

Conforme mostrou o Diário em 2016, Lucas Bonfim Lhamas já teria cometido um homicídio brutal. Lourival Garcia Lhamas, 50 anos, foi assassinado dentro de sua casa na Rua Comendador Antônio Benvenuto Bataglia, no bairro Santa Maria, pelo próprio filho, de 26, que confessou ter cometido o crime após discussões. O jovem fazia uso de medicamentos controlados e teria sido acometido por surto de esquizofrenia.

Segundo a polícia, na época, a vítima foi encontrada em uma cama de casal, com um corte profundo no pescoço, sendo que sobre o corpo estava uma Bíblia fechada e ao lado, outra aberta. Por volta das 7h30, a polícia recebeu a denúncia feita pela mulher de Lourival. Ela recebeu uma foto pelo aplicativo WhatsApp, enviada por Lucas, com a legenda ‘Olha o que eu fiz com o pai’. Ela havia saído para trabalhar.