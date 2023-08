Juventus mostra força no Italiano e derrota a Udinese fora de casa na primeira rodada

20/08/2023 | 18:03



A Juventus mostrou, neste domingo, que vai brigar pelo título do Campeonato Italiano, ao derrotar, fora de casa, a Udinese, por 3 a 0, em duelo válido pela primeira rodada. Com o resultado, o time de Turim só ficou atrás da Fiorentina no número de gols marcados, pois a equipe de Florença bateu o Genoa por 4 a 1.

A Juventus só precisou do primeiro tempo para marcar os três gols. Com pouco menos de dois minutos, Chiesa recebeu na entrada da área e bateu 'seco' para abrir o placar.

O ritmo dos visitantes continuam intenso e Vlahovic aumentou a vantagem, aos 19 minutos, ao converter uma penalidade máxima, ao cobrar com categoria.

O placar foi completo aos 47, após cruzamento da esquerda de Cambiasso, que encontrou Rabiot. A cabeçada foi certeira para fazer 3 a 0 e definir a primeira vitória da Juventus no campeonato.

Em outro jogo, o Lecce, atuando em seu campo, bateu a Lazio por 2 a 1, de virada. O artilheiro Immobile abriu o placar, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Os dois gols do Lecce só vieram no final. Almqvist, aos 40, e Francesco, aos 42 do segundo tempo, definiram a vitória de forma sensacional.