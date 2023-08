Equador: Resultados preliminares das eleições devem ser disponibilizados hoje, diz coordenador

20/08/2023 | 17:14



O coordenador nacional de processos eleitorais do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador, Fernando Toledo, afirmou que os resultados preliminares das eleições devem ser conhecidos ainda hoje, por volta das 18h30 no horário local (20h30 de Brasília).

Em entrevista ao Diário Expresso, Toledo comentou que o órgão espera o fechamento de todas as urnas por volta das 17h (horário local), o que daria tempo o suficiente para apuração dos votos em instância preliminar até o início da noite. Caso o cenário se confirme, Toledo projeta que os resultados preliminares serão disponibilizados para consulta no site oficial até 19h30 ho horário local (21h30 de Brasília).