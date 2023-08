Roma leva dois gols de veterano e tropeça diante da Salernitana na estreia do Italiano

20/08/2023 | 16:23



Ao levar dois gols de um velho conhecido, a Roma começou com um tropeço a temporada 2023/2024 do Campeonato Italiano. Neste domingo, no estádio Olímpico, na capital italiana, a equipe ficou no 2 a 2 com a Salernitana. Os gols da equipe visitante foram de Candreva, meia que fez história na arquirrival Lazio. Belotti também fez dois e salvou a Roma do pior.

O técnico Paulo Sousa, demitido do Flamengo em 2022 e atualmente na Salernitana, não escondeu antes mesmo do duelo de estreia que a Roma era a favorita. E, dentro de campo, foi bem visível as diferenças técnicas. O time do técnico português foi dominado na primeira etapa e quase não conseguiu criar no primeiro tempo. Quase.

A Roma abriu o placar aos 17 minutos. Andrea Belotti foi o principal jogador ofensivo da Roma. Ativo o tempo inteiro, deu trabalho para a zaga visitante. No lance do gol, mostrou ainda força para superar os choques dos rivais e bater o goleiro Ochoa, aos 17 minutos.

A Roma estava com o domínio do jogo e viu Mancini perder um gol dentro da pequena área. Ao pegar o rebote do goleiro Ochoa, foi de joelho e a bola passou por cima do gol.

Aos 36, porém, os visitantes empataram com Candreva, que entrou com a bola na área e chutou forte.Candreva, de 36 anos e que jogou quase meia década na Lazio, está emprestado pela Sampdoria para a Salernitana e justificou o investimento.

O meia foi o responsável pela virada. Logo aos 4 do segundo tempo, Candreva recebeu cruzamento quase no bico direito da grande área, com um toque saiu da marcação de Cristante e, de pé esquerdo, acertou o ângulo direito de Rui Patrício.

Com a virada, a Roma passou a viver de passes longos e sem criatividade. Só conseguiu empatar graças a uma falha de marcação dos rivais. Em cobrança de escanteio, aos 37, Belotti subiu sozinho na área e cabeceou no canto direito de Ochoa.

Na outra partida que abriu a rodada de domingo, a Atalanta foi outra que parecia que daria chance para a zebra. Mas ficou no quase. A equipe marcou dois gols no final com De Ketelaere (aos 37) e Zortea (48) para vencer por 2 a 0 o Sassuolo, fora de casa.