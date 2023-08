Sheila Mello revive ataque de estrelismo durante auge de É o Tchan e revela conselho que recebeu

20/08/2023 | 16:10



Os fãs de É o Tchan viveram uma verdadeira noite recheada de nostalgia no último sábado, dia 19. Depois de verem Beto Jamaica, Compadre Washington, Jacaré, Sheila Mello e Scheila Carvalho se apresentarem, mais uma vez, juntos, os admiradores também conheceram um pouco mais sobre os famosos.

Em entrevista ao jornal Extra, Sheila Mello confessou que participar do concurso promovido pelo antigo Domingão do Faustão para entrar no conjunto há 25 anos mudou sua vida para sempre.

- Naquela época, minha vida mudou, principalmente financeiramente. Sou da periferia de São Paulo, não tinha nenhum recurso financeiro. O É o Tchan me deu uma oportunidade de grande transformação. Voltar aos palcos com a banda é revisitar um lugar de honra e luz em minha vida. Hoje tenho o entendimento mais profundo do que foi o fenômeno É o Tchan. A dança cura e é um lugar de conexão.

Fazer parte de um grupo musical extremamente famoso, com certeza, trouxe muita notoriedade e fãs para Sheila, porém, ao que tudo indica, ela não soube lidar muito bem com isso. A bailarina contou que enfrentou alguns momentos de tensão:

- Meu grande mentor dentro do É o Tchan foi o Jacaré. Quando eu entrei, ele me falou que [o sucesso] poderia subir à minha cabeça. Eu fiz um acordo com ele para me avisar se eu surtasse ou estivesse sendo estrelinha. Teve uma vez que ele me sacolejou e me pegou pelo braço, numa ocasião que fiz uma coisa muito feia com um segurança. Ele me falou para eu voltar e pedir desculpas para a pessoa. Foi um momento muito importante da minha vida.