De menina mimada a gata borralheira. Sem meias palavras, Tereza Delta

20/08/2023



Na história de São Bernardo, a presença da paulistana Tereza Delta. Prefeita nomeada, vereadora, presidente da Câmara Municipal e deputada estadual eleita. A primeira mulher a quebrar barreiras políticas numa cidade operária. Firme, resoluta, sem papas na língua.

- A princesa Isabel libertou os negros no Basil, a Tereza Delta libertou os operários de São Bernardo.

- Eu faço com a mão direita e não deixo a mãe esquerda ver.

- Criei uma cobra (a Comarca de São Bernardo, indicação sua, quando deputada) e deixei a cobra me picar.

Pela sua condição de mulher na política, hoje Tereza Delta é citada em publicações as mais diversas. Mas seu depoimento mais completo foi prestado há 45 anos ao Diário do Grande ABC, com publicação no suplemento de aniversário de São Bernardo de 1978.

No suplemento, foram ouvidos, individualmente, três veteranos da política são-bernardense. Além de Tereza Delta, outros dois ex-prefeitos, Aldino Pinotti e Hygino Baptista de Lima. Entre as perguntas, o que cada um achava dos dois adversários, mais um quarto ex-prefeito, Lauro Gomes, falecido em 1964.

As respostas foram diplomáticas, porém surpreendentes quando Tereza, Pinotti e Hygino foram instigados a falar da vida pública de cada um. O depoimento de Tereza Delta daria um filme.

A OPERÁRIA

Paulistana, nascida em 2 de novembro de 1919, Tereza Delta teve uma infância de princesa numa fazenda do Morumbi, em São Paulo, até os 10 anos de idade. Criada num colégio de freiras, tinha pajem, ama, chofer, muitos brinquedos caros.

O pai fazendeiro morre em 1930, a mãe em 1931. O sonho de menina mimada acabara aí. Acolhida por familiares, virou gata borralheira. Riqueza familiar? Desapareceu. Foi explorada. Chegou a dormir no chão e precisou trabalhar para sobreviver.

Foi operária numa tecelagem no bairro da Lapa, enfermeira na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de operária a revisora de livros na Revista dos Tribunais. Casa-se com Mauricio de Castro, dá à luz os filhos Mauricio e Odília.

A jovem família chega a São Bernardo em dezembro de 1942. Adquire uma chácara onde é hoje a Guarda Civil Municipal. Mera dona-de-casa, passa a atender aos que a procuram, geralmente pessoas pobres, operárias. Atende dentro das suas possibilidades.

Ganha popularidade. É nomeada prefeita em 1947 no governo intervencionista paulista de Adhemar de Barros. Completa o mandato do primeiro prefeito, Wallace Simonsen. Elege-se vereadora e presidente da Câmara de São Bernardo. Torna-se nome nacional ao questionar os poderosos.

Neste tempo, São Bernardo chegou a ter duas Câmaras Municipais. Prevaleceu a minha, que estava registrada no TRT.

Jornais de São Paulo e outras paragens viviam em São Bernardo colhendo notícias sobre os atos daquela mulher corajosa e surpreendente.

A MORTE DE GUMERCINDO

Na entrevista de 1978, Tereza falou dos dez atentados que sofrera. Um entrou nos anais da memória da cidade, a morte de Gumercindo Ferreira da Silva, subdelegado de polícia, secretário-geral do diretório do PSP e correligionário de Tereza. Dois capangas atiraram na então presidente da Câmara de São Bernardo, a mando do ex-vereador Oswaldo Haeser. Atingiram Gumercindo mortalmente.

Este episódio é narrado em detalhes no livro sobre a história do Palestra local, com o depoimento de testemunhas da época.

“ESCOLHA, POVO”

Na entrevista de 1978, Tereza relembra as investidas que fazia junto ao comércio local, que chegou a esconder alimentos em momentos de crise, para aumentar o preço, estabeler o câmbio negro.

Eram as consequências funestas do pós-guerra.

- Um operário ganhava 240 por mês. A banha, tabelada a 7, era vendida a 30; o óleo em litro, tabelado a 3, vendido a 20; o óleo em lata, tabelado a 3,50, vendido a 24. Nem açúcar para a mamadeira das crianças havia.

Tereza, que já vinha sendo procurada em casa para auxiliar desassistidos, não se aquietou. Seguiu com os oitos operários que a procuraram em direção ao gabinete do prefeito Simonsen, em plena Rua Marechal Deodoro, no prédio que hoje abriga a Câmara de Cultura Antonino Assumpção.

Pelo caminho, foi juntando mais trabalhadores. Uma multidão aglomerou-se – ela falava em 15 mil pessoas. O delegado de polícia foi chamado.

- Que levante é esse? – perguntou o delegado Lúcio Vieira, até há pouco diretor do Deops.

- É a fome – respondeu Tereza.

- Quem é o cabeça?

- Sou eu mesma.

Tereza lembrava que o delegado leu trechos da Constituição procurando mostrar que o movimento era ilegal. Ao final da leitura, que os operários ouviram pacientemente, Tereza Delta dirigiu-se à multidão.

- (gritando) Como é, povo, escolha: o delegado ou a Tereza.

Gritos de “Tereza, Tereza”, foram ouvidos no Centro da então pacata quase “Vila” de São Bernardo. A popularidade daquela mulher decidida vinda de São Paulo só fazia crescer – e também granjear inimigos.

EPÍLOGO

Tereza Delta permaneceu na política partidária até 1966, quando tentou uma cadeira a Alesp. Uma trajetória de vitórias e derrotas. Fidelidade a São Bernardo. Tornara-se madrinha de clubes populares, como o Palestra, o Vila Baeta FC e o EC DER. Orgulhava-se de uma obra importante nascida de requerimento seu, o Hospital Anchieta, primeiro hospital público da cidade, na ativa ainda hoje no alto da Rua Silva Jardim.

Ela era agora a mais fiel cabo eleitoral do filho Mauricio de Castro, eleito várias vezes vereador, presidente da Câmara como ela, vice-prefeito.

Tereza Delta faleceu há exatos 30 anos, em 6 de agosto de 1993. De há muito São Bernardo era a sua cidade do coração.