Fabio Porchat publica primeiras fotos com suposta nova namorada, Priscila Castello Branco

20/08/2023 | 15:11



Após oito meses solteiro, o coração de Fabio Porchat parece ter sido fisgado mais uma vez. Segundo informações do O Globo, o humorista já estaria se envolvendo com Priscila Castello Branco desde o início de 2023, mas foi na noite do último sábado, dia 19, que ele publicou as primeiras fotos ao lado da atriz.

Os dois curtiram juntinhos uma noite bastante divertida, com registros para lá de fofos. Vale lembrar que Fabio está solteiro desde que terminou seu casamento de oito anos com Nataly Mega.

Priscila Castello Branco é humorista e atriz, por tanto, vive no mesmo ambiente de Porchat. Ela é uma das grandes promessas do humor brasileiro e já participou das novelas Salve-se Quem Puder e Deus Salve o Rei, ambas da TV Globo.

Os dois se conheceram durante o reality show Futuro Ex-Porta, em 2021. O programa foi produzido pelo canal de humor Porta dos Fundos, um dos projetos de Fabio que buscava revelar novos talentos. Na disputa, Priscila ficou em sexto lugar.