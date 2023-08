O único Palestra do Brasil é batateiro

Renan Soares



O EC São Bernardo e o São Bernardo FC possuem um irmão no futebol. Um pouco mais jovem que o Cachorrão e bem mais antigo que o Tigre, o Palestra São Bernardo é outro clube da cidade. O verde e branco, principais cores do time, tiveram origem no bairro Ferrazópolis, em 1935, o time do Grande ABC, que um dia já chegou a disputar a terceira divisão do campeonato estadual paulista, hoje está longe do futebol profissional.

Diferentemente de outros times com homenagens à colônia italiana, como Società Sportiva Palestra Itália, o Palmeiras, e Palestra Itália, o Cruzeiro, o Palestra de São Bernardo continuou com a sua tradição estampada no seu nome, mantendo isso pelos 88 anos da entidade.

De acordo com Ademir Medici, autor do livro Palestra de São Bernardo, Meio Século 1935-1985, os palestrinos do Grande ABC foram mais corajosos que os outros. “Os palestrinos de São Bernardo foram mais ousados que os do Palmeiras e Cruzeiro, eles provaram ao regime getulista que a palavra ‘palestra’ não tem nada a ver com a Itália. Bastaria tirar o ‘Itália’, de Palestra Itália.”

Apesar da falta de jogos competitivos, a torcida do Palestra segue muito ativa. Este é o exemplo do jornalista Leandro Giudici, que começou a torcer pelo clube em 2004, após começar a cobrir o alviverde em uma rádio da região, acompanhando de perto o dia a dia do clube. “Depois, fui chamado pelo presidente para ser assessor do clube, fiquei cada vez mais apaixonado”, relatou o torcedor. Atualmente, ele não mora mais em São Bernardo, porém mantém viva a paixão pelo Palestra.

Giudici ainda comenta que tem esperança do Palestra retornar ao futebol de campo profissional. “A gente tem uma vaga na Federação Paulista que é muito cobiçada pelos clubes. Precisamos retornar, a razão da nossa existência é o futebol”, completou o torcedor. Esta vaga que ele está falando pode se tornar algo útil até o ano que vem, pois, com a criação da quinta divisão do Campeonato Paulista, o Palestra pode ser uma das equipes que venha a se candidatar a uma possível vaga.