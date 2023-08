Parque da Juventude, símbolo da resistência do skate

Da Redação



20/08/2023



O que hoje é uma febre, em especial pelo sucesso brasileiro no skate nos Jogos Olímpicos, principalmente com Raíssa Leal, a prática de esportes radicais é tradição em São Bernardo.

Desde os anos 1980 que o município é palco de praticantes de skate e patins - e o símbolo dessa resistência é o Parque da Juventude Cittá di Maróstica, que possui 22,5 mil m², abrigando diversos esportes radicais, sendo o maior parque de esportes radicais da América Latina. Tudo isso no coração do município

Os principais esportes presentes no parque são: skate, patins, BMX, tirolesa, rapel e escalada. Lá são disponibilizados equipamentos adequados para as mais de 20 mil pessoas que frequentam o lugar no período de um mês.

O skate é a alma do parque. Tanto que, de acordo com os praticantes, existe um respeito entre os fãs do esporte, combinando horários e dias de encontro entre eles, criando de fato uma comunidade na região.

O skatista Sandro Dias, o Mineirinho, é de Santo André, mas sempre foi para São Bernardo testar as manobras desde o início da carreira. “Na verdade, o Parque da Juventude foi meu berço de skate. Eu sou nascido em Santo André, mas eu estive nessas pistas em São Bernardo nos anos 80, início dos anos 90.”

O três vezes campeão mundial comenta que antes mesmo de andar de skate ele ia na pista, que na época era velha, e lá ele andava com sua bicicleta, até ganhar um skate de natal.

Sandro também comenta a importância desta pista para a comunidade do skate do Grande ABC. “Não tinha outra pista nessa época, acho que nem tinha pista na verdade. E dali surgiram vários nomes do skate brasileiro e até mundial. O legal é que continua legal, ela passou por mais quatro reformas, quatro ampliações, e nessa última agora e que é um formato mais atual, agora ela tem tudo, tem todas as modalidades, praticamente”, concluiu Mineirinho.