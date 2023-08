Mercedes une formação de pessoas com tecnologia de ponta

Da Redação



20/08/2023



A história da Mercedes-Benz no Brasil coincide com o desenvolvimento da indústria automobilística em São Bernardo. A empresa de origem alemã se instalou em 1956 e desde então é protagonista na geração de empregos e no desenvolvimento do município. Em 67 anos de trabalho, muitas foram as transformações do parque fabril até a implantação da indústria 4.0, que começou a funcionar em 2018 e, até hoje, é uma das mais modernas do mundo.

Em paralelo ao desenvolvimento da fábrica, caminha a formação de trabalhadores para atuar nas linhas de produção. Um ano após a instalação da Mercedes, começou a funcionar a primeira unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) dentro de uma fábrica na região. E, ao longo de 66 anos, 8.300 pessoas concluíram o curso de mecânico de produção de veículos e passaram a integrar o quadro de funcionários.

No decorrer de quase sete décadas, tornou-se bastante comum a passagem de integrantes de uma mesma família pelas bancadas do Senai. “Para o funcionário, é um orgulho poder indicar alguém e a gente vê isso como uma coisa muito positiva”, afirma a gerente de RH da empresa, Alyne Romaldes. “Todo pai quer seu filho frequentando bons lugares. E eles confiam em nós”, complementa o diretor do centro de treinamentos, João Domingos Chiari Sanchez.

A unidade comporta 200 alunos, que se revezam em quatro estágios, chamados de termos. O curso é realizado em meio período e tem duração de dois anos, com a admissão de 48 novos jovens a cada ano. “O foco é formar aprendizes que possam atuar em qualquer ponto da fábrica”, afirma o coordenador pedagógico da unidade, Tiago Mendez Bezerra.

INDÚSTRIA 4.0

A formação dos alunos do Senai e os cursos de aperfeiçoamento oferecidos aos funcionários serviram como um dos pilares para a implantação da Indústria 4.0, que reúne tecnologia digital, hiperconectividade, dados na nuvem e iOT (Internet das Coisas) e que foi inaugurada em 2018.

“Pegamos toda essa rede de inteligência, que é composta por máquinas, pessoas e processos industriais e trabalhamos essa transformação, buscando trazer tudo isso para dentro da Industria 4.0. Para alavancar a nossa produtividade, ter mais agilidade, flexibilidade, fazer mudanças mais rápidas e sempre centrada nos clientes, além de tornar a fábrica mais inclusiva para as pessoas que estão conosco”, detalhou Edilene Caparroz, gerente de Engenharia de Fábrica da Mercedes.

A linha de produção de caminhões foi a primeira com as novas tecnologias. Agora, estão em funcionamento também as linhas de fabricação de eixos, de motores e de ônibus, o que atesta a evolução da Indústria 4.0. “É uma coisa que a gente vê que está trazendo resultados, eliminamos o uso de papel na produção, melhoramos a eficiência logística, temos menos movimentação de material”, aponta a gerente.

Ela destaca ainda que, o fator humano é determinante para o crescimento do sistema. “A gente trouxe muito incentivo às nossas lideranças, que estão junto com os montadores, para que as pessoas trouxessem ideias para implementarmos. Não é apenas um monte de automação. A gente trabalhou tudo isso junto com as pessoas que estão aqui”, aponta Edilene.