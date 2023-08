Com 66 anos de Brasil, Scania investe na redução de poluentes

Da Redação



20/08/2023 | 14:55



Com 66 anos de atividades no Brasil, a Scania é uma das principais empresas de São Bernardo. A montadora de caminhões e ônibus está em meio a um ciclo de investimentos que soma R$ 1,4 bilhão, se iniciou em 2021 e termina em 2024. Uma das metas da metalúrgica é a redução da emissão de poluentes e seu mais recente lançamento foi um caminhão movido a gás, com autonomia de 900 quilômetros. Além disso, a marca antecipou que em 2024 haverá de um novo pesado, que utilizará o mesmo combustível.

Na visão da marca sueca, os veículos elétricos são o futuro, mas a passagem do modal diesel deve ter a solução a gás como intermediária, da mesma forma como tem sido na Europa. No Brasil, a Scania é pioneira na introdução de caminhões movidos a GNV (Gás Natural Veicular) ou liquefeito (GNL) e/ou biometano. Desde 2019, 750 unidades já foram comercializadas.

MEIO AMBIENTE

Ano passado, quando completou 65 anos de atividades no País, a Scania inaugurou a sua estação de tratamento de efluentes. Com isso, quase a totalidade do processo produtivo da planta passou a ser abastecido com água de reuso e o excedente começou a ser cedido para a cidade de São Bernardo.

Em 2020, a empresa se tornou a primeira fabricante de veículos comerciais do mundo a ter suas metas climáticas aprovadas pela SBTi (Science Based Targets Initiative). Uma das principais metas estabelecidas até 2025 é reduzir em 50% a emissão de gases de efeito estufa das operações industriais e comerciais do grupo, com foco nos Escopos 1 (Emissões Próprias) e 2 (Emissões da Energia Adquirida).

Para que isso seja possível, a Scania estabeleceu seis Metas Ambientais Corporativas, tendo como base o ano de 2015. A primeira é uso de energia elétrica livre de fósseis, atingida no ano seguinte. A segunda é a redução de 50% das emissões de CO2 no fluxo logístico terrestre por tonelada transportada. Depois a baixa de 25% no uso de energia nas operações industriais, queda de 50% na geração de resíduos não reciclados por unidade produzida. Redução de 40% no uso de água por unidade produzida e a diminuição de 75% das emissões de CO2 das operações industriais até 2025.