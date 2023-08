Culinária à beira da Represa Billings

Da Redação



Além dos grandes estabelecimentos gastronômicos localizados no centro urbano, São Bernardo também possui locais mais ligados com a natureza. Os restaurantes à margem da Represa Billings, no Riacho Grande, trazem diversas experiências para os visitantes. A vista da represa torna-se um grande atrativo para aquelas pessoas que procuram, além da gastronomia típica, uma conexão maior com o meio ambiente.

Com diversos tipos de peixes, as pescadas são o carro-chefe dos comércios. Desde 1976, o Restaurante Flutuante Netuno é um exemplo do turismo local. Ao tripular no barco de 25 metros de comprimento, o cliente consegue vivenciar uma experiência única. A sensação e o ambiente tornaram-se tão requisitados que foram escolhidos como set de gravações para uma minissérie da Rede Globo, em 2013, e para o filme Aldo – Mais Forte que o Mundo, em 2016.

Márcio Conti, um dos proprietários do restaurante, afirma que o local movimenta cerca de 2.000 pessoas por mês. Ele relata também que mais da metade da clientela não é do Grande ABC. Para Mauro Teixeira, também gestor do Flutuante Netuno, o que mais atrai o público é a possibilidade de comer em um barco ancorado na beira da represa. “É um diferencial da cidade”, comenta Teixeira.

“O Riacho Grande é digno de um olhar melhor, é uma potência turística”, completou Conti. Com anos de tradição no distrito, os restaurantes à beira da Represa Billings conseguem cativar as pessoas que querem fugir do barulho de carros e da vasta área de prédios de São Bernardo.