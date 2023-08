O Rei nunca perde a majestade

Da Redação



A tradição gastronômica de São Bernardo vai muito além do frango com polenta da famosa Rota dos Restaurantes. Localizada na Rua Jurubatuba, a Cantina do Zelão é um estabelecimento clássico da cidade. Mesmo após o falecimento, em 2021, de José Dantas Irmão, o ‘Zelão’, o sucesso do comércio se manteve forte com a gestão das filhas.

Com intuito de preservar a tradição de tantos anos, o caldo de mocotó continua sendo o carro-chefe do restaurante. Vindos do interior da Paraíba, em 1977, Zelão e Lúcia de Fátima, sua mulher, trouxeram o famoso prato para São Bernardo. O primeiro estabelecimento surgiu no mesmo ano, na Rua Marechal Deodoro e logo ganhou a alcunha ‘O Rei do Caldo de Mocotó’. O segundo foi inaugurado em 1989, na Rua Jurubatuba.

Rosemeire Dantas, uma das proprietárias e filha do Zelão, conta que é uma grande responsabilidade manter o legado e a tradição do pai. “Humildade e honestidade foram os maiores ensinamentos dele. A gente procura manter a qualidade que ele sempre prezou. É um orgulho, queremos zelar por tudo que ele construiu”, comenta a dona do restaurante.

De acordo com a comerciante, aproximadamente, 150 a 200 pessoas passam no restaurante diariamente e são vendidos cerca de 6.000 caldos de mocotó, por mês. Ela relata também o desejo de seguir o legado por muitos anos, podendo até passar a administração para os netos do Zelão. “Trabalhamos para estar entre as melhores casas de São Bernardo e quem sabe, no futuro, abrir mais franquias”, completou Rosemeire Dantas.