Primeiro hospital veterinário público da cidade vai realizar 500 consultas por mês

Da Redação



20/08/2023 | 14:43



Bernardo vai ganhar seu primeiro hospital veterinário público. A unidade será construída na Avenida Doutor Rudge Ramos, ao lado do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e será entregue no mês de aniversário da cidade.

O equipamento vai contar com consultórios, salas de centro cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raios X e exames de imagem, além de ter capacidade para realizar 500 consultas e 400 castrações por mês. O investimento estrutural é na ordem de R$ 1,5 milhão e o governo tucano estima gastar R$ 4 milhões ao ano no contrato da futura gestora do hospital.

Uma organização social especializada vai administrar a unidade, para ampliar o atendimento aos animais em São Bernardo. Atualmente, a Prefeitura conta com o serviço de castração itinerante, o Castramóvel, entregue em 2020.

O Castramóvel leva o serviço de controle populacional de animais aos bairros mais distantes e para a população mais carente do município, que tem dificuldade de acesso ao CCZ.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, o Hospital Veterinário Público também terá estrutura para atender animais vítimas de atropelamentos, doenças degenerativas, doenças parasitárias e contagiosas, transmissíveis ao homem ou não - com abrangência maior em saúde pública.