São Bernardo conta com 16 cidades-irmãs

20/08/2023 | 14:34



O que têm em comum as cidades de Açucena (Minas Gerais), Linköping (na Suécia), Monte Azul (Minas Gerais), Várzea Alegre (Ceará), Ouro Preto (Minas Gerais), General San Martin (Argentina), Aparecida (Interior de São Paulo), Governador Valadares (Minas Gerais), Aveiro (Portugal), Xapuri (Acre), Diadema (Grande ABC), Havana (Cuba), Manágua (Nicarágua), Maróstica (Itália), Vittorio-Veneto (Itália) e Shunan (Japão)?

Todas são consideradas cidades-irmãs de São Bernardo. O estabelecimento desse vínculo permite a construção de parcerias econômicas e culturais, além de estreitar relacionamento para eventuais acordos de cooperação técnica, programas de intercâmbio e desenvolvimento econômico, e atendimento à comunidade oriunda do país ou região, independentemente da localização geográfica.

A primeira parceria para cidade-irmã de São Bernardo foi feita com o município de Tokuyama, no Japão - cidade que posteriormente mudou de nome para Shunan. A assinatura do termo de colaboração aconteceu em dezembro de 1973. Foi o primeiro de 16 municípios parceiros de São Bernardo.

Um dos mais famosos é Maróstica, cidade ao Norte da Itália, com 36 quilômetros quadrados e perto de 13 mil habitantes. Em São Bernardo, além de nome de praça, Maróstica é homenageada no Parque da Juventude, que fica em frente ao Paço Municipal, no Centro de São Bernardo.

A última cidade a ganhar laços de parentesco com São Bernardo foi Açucena, em Minas Gerais. A lei que estabeleceu o vínculo foi assinada em novembro de 2015.