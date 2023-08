Linha 20-Rosa do Metrô prevê três estações na cidade

Da Redação



20/08/2023 | 14:31



Sonho de consumo do morador de São Bernardo, a Linha 20-Rosa do Metrô começa a dar seus primeiros passos burocráticos. O Metrô tem realizado série de licitações para contratar empresas que vão identificar a viabilidade financeira, apresentar áreas e, se tudo caminhar como o morador do município quer, caminhar com a execução da obra.

A Linha 20-Rosa terá três estações em São Bernardo: Afonsina, Rudge Ramos e Taboão/Pauliceia. Elas receberão passageiros vindos de Santo André e transportarão rumo ao bairro da Lapa, Zona Oeste da Capital. Concretizado, será o primeiro ramal metroviário fora da Capital.

Por enquanto, a única conexão de São Bernardo com as linhas de Metrô é via trólebus, pelo Corredor ABD – trajeto que vai até o bairro do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, para baldeação com a Linha 1-Azul.