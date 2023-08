Preta Gil se pronuncia pela primeira vez após cirurgia de retirada de tumor

20/08/2023 | 14:24



A cantora Preta Gil, 49, escreveu pela primeira vez em suas redes sociais após a cirurgia de retirada de tumor que fez na última quarta-feira, 16. Em nota, a artista contou que está se recuperando de um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu também uma histerectomia total abdominal.

"Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Francisco Teixeira Júnior", escreveu. "Agora, é um dia de cada vez. Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!".

Preta está em tratamento de um câncer no intestino diagnosticado no início deste ano. Após finalizar as sessões de radioterapia, ela retirou o tumor no reto na última semana, no Hospital Sírio-Libanês. Nos comentários, celebridades como Maisa, Juliana Paes, Ludmilla e Regina Casé deixaram seu apoio à artista.