Lula lamenta e cobra investigação de acidente que vitimou torcedores do Corinthians em MG

20/08/2023 | 13:37



O presidente Lula lamentou o acidente que vitimou sete pessoas na madrugada deste domingo, na Rodovia Fernão Dias (BR-381). Um ônibus com 43 torcedores do Corinthians retornava de Belo Horizonte, quando capotou a altura do km 525,4, em Brumadinho (MG). O presidente, que é corintiano, também cobrou pela investigação das causas do acidente.

"Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", escreveu Lula no Twitter.

VEÍCULO TOMBOU DEPOIS DE COLISÃO EM CURVA

O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A concessionária responsável pela via, a Arteris, não falou sobre o estado de saúde dos demais passageiros. A empresa informou que enviou mais de 20 colaboradores, que estão mobilizados no local. A concessionária afirma que a equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil.

Inicialmente, a concessionária divulgou que foram sete mortos em decorrência do acidente. Mais tarde, porém, a Polícia Civil de Minas Gerais apontou oito vítimas. A informação foi retificada pelo órgão de segurança, que confirmou sete vítimas.