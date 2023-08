Jogando no Sul, Santo André perde para o Joinville: 5 x 1

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 13:34



O Santo André Intelli sofreu uma dura derrota ontem à noite em Santa Catarina. Pela 20ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal), o time da região foi superado por 5 a 1 pelo Joinville e chega ao quarto jogo sem vitória. Os andreenses ocupam a nona colocação na LNF com 29 pontos. Já a equipe catarinense assumiu a liderança isolada da competição com 48 pontos.

O Santo André até começou bem. Abriu o marcador com Felipe, logo a um minuto de jogo, mas não soube segurar a pressão do adversário, que voltou a jogar no Centro de Cau Hansen com mais de 2.500 torcedores presentes, após ficar algumas rodadas mandando seus jogos em um ginásio menor devido a eventos da prefeitura local. O Joinville conseguiu a virada ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Santo André consagrou o goleiro adversário William. Promoveu um bombardeio e não conseguiu superá-lo. Já na defesa, não manteve o equilíbrio, cometeu falhas e sofreu mais três gols.

Na próxima rodada, dia 3 de setembro, o Santo André enfrenta o Brasília, no Poliesportivo de São Bernardo.