São Bernardo FC faz treino aberto neste domingo, às 15h

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 13:31



Às vésperas da partida decisiva contra o Ypiranga-RS pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o São Bernardo FC faz treino aberto ao público hoje, às 15h, no Estádio Primeiro de Maio. Os torcedores terão a oportunidade de acompanhar as atividades comandadas pelo treinador Márcio Zanardi e toda a comissão técnica.

A partida contra o Ypiranga acontece amanhã, às 20h, também no Primeiro de Maio, com entrada gratuita. O Tigre precisa da vitória para não depender de uma combinação de resultados na última rodada, que acontece no final de semana que vem.

A vitória do Confiança sobre o Botafogo-PA e o empate entre Náutico e Brusque neste sábado (19), levaram o Tigre para 10ª posição, aumentando ainda mais a necessidade de vitória amanhã.