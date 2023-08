São Caetano conhece a sexta derrota na Copa Paulista

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



20/08/2023 | 13:25



O São Caetano fez mais uma exibição ruim e conheceu a sua sexta derrota na Copa Paulista. O revés de 2 a 0 para o São José ontem à tarde no Estádio Anacleto Campanella manteve o time do Grande ABC na lanterna do Grupo C com apenas quatro pontos. Já a Águia do Vale chegou à vice-liderança com 17.

O Azulão fez uma partida fraca tecnicamente. Pouco criou e mal incomodou o gol adversário. Certamente foi a pior partida do time no torneio estadual.

O São José precisou de apenas três minutos para matar o jogo. Aos 17 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Matheus Abreu abriu o placar de cabeça. Aos 20, o xará Matheus Serafim recebeu passe açucarado e bateu na saída do goleiro Thiago, fechando o placar. O time do Vale do Paraíba ainda teve dois gols corretamente anulados por impedimento no primeiro tempo.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, o Azulão ainda tem dois jogos para cumprir tabela: Santo André (25) e Portuguesa (3 de setembro)

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 X 2 SÃO JOSÉ

SÃO CAETANO

Thiago; Jhonata (Matheus Orelha), Wendel, Douglas e Bruninho; Vitor Ferezin, Russo e Markson (Lucas); Athos (Mauricinho), Ledson (Enzo) e Everton.

Técnico: Axel.

SÃO JOSÉ

Luís Augusto; Léo Pereira, Caio César, Matheus Abreu e Rafael Verrone; Pedro Favela, Gustavo Nicola e Nicholas (Heitor Roca); Rodrigo Andrade (João Gabriel), Rafael Tanque (Anderson Cavalo) e Matheus Serafim (Dener).

Técnico: Ricardo Costa.

Gols: Matheus Abreu aos 17 minutos do segundo tempo e Matheus Serafim aos 20 minutos do segundo tempo.

Juiz: Gabriel Henrique Meira Bispo.

Renda e público: R$ 1.690,00 - 314 torcedores.

Local: Estádio Anacleto Campanella.