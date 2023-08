Vasco apresenta Payet, derrota Atlético-MG e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

20/08/2023 | 13:23



Em dia com apresentação de Payet, o Vasco ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Serginho, aos quatro minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Vasco chega ao terceiro jogo sem perder e soma 16 pontos, muito próximo de deixar a zona de rebaixamento. O Atlético-MG, por outro lado, continua fora da zona de Libertadores, com 27.

Após dois meses, o Vasco reencontra a sua torcida. O Maracanã foi escolhido como palco e viu o time carioca festejar muito a vitória que lhe dá um fôlego maior na luta contra o rebaixamento.

O Vasco conseguiu através da Justiça receber o Atlético-MG no Maracanã e montou uma festa para Payet. O francês foi apresentado e motivou os torcedores, que empurraram os jogadores assim que a bola rolou. A tática deu resultado. Aos quatro minutos, Lucas Piton recebeu na esquerda e cruzou. Vegetti exigiu grande defesa de Everson, mas na sobra Serginho mandou para o fundo das redes.

O Vasco poderia ter feito o segundo, aos 12, mas Vegetti cabeceou no travessão. Após a pressão inicial do adversário, o Atlético-MG foi se reencontrando dentro da partida e começou a ameaçar com Hulk. De peixinho, o atacante mandou uma bola bem próxima ao gol de Léo Jardim.

O Atlético-MG pressionou no fim, principalmente com Paulinho, que era vaiado a cada toque de bola. Quando substituído, então, recebeu vários xingamentos dos torcedores do Vasco, clube que o fez aparecer no cenário nacional.

No segundo tempo, o time mineiro foi para cima e deu espaço para o Vasco contragolpear. Aos dez minutos, após falha de Maurício Lemos, Gabriel Pec ficou cara a cara com Everson. O atacante chutou para fora e desperdiçou grande oportunidade de ampliar.

Com o decorrer do tempo, o jogo se transformou em ataque contra defesa, mas o Vasco continuou ameaçando em jogadas de contra-ataque ou na bola parada. Aos 44, Paulinho acertou o travessão do gol defendido por Everson.

Sem conseguir fazer a infiltração, muito pelo gramado castigado do Maracanã, que ficou cheio de poças por causa da chuva, o Atlético usou a potência do chute de Hulk como arma. O atacante tentou de todos os jeitos, mas não conseguiu passar por Léo Jardim, que fez grandes defesas para confirmar mais uma vitória para o Vasco.

O Vasco volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o Atlético-MG pega o Santos no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Robson Bambu (Gabriel Dias/Maicon), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Serginho (Rossi) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico: Emiliano Diaz (auxiliar).

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Pedrinho), Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia (Patrick), Edenilson e Igor Gomes (Vargas); Paulinho (Alan Kardec) e Hulk. Técnico: Carlos Pracidelli (auxiliar).

GOLS - Serginho, aos quatro minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS - Léo, Medel, Paulinho, Praxedes e Serginho (Vasco); Battaglia, Emerson e Savaria (Atlético-MG)

RENDA - R$ 3.034.502,00

PÚBLICO - 49.345 pagantes

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).