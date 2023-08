Sthefany Brito revela perrengue com o filho e cita crise de choro

20/08/2023 | 13:11



A mamãe de primeira viagem Sthefany Brito resolveu usar as redes sociais no último sábado, dia 19, para fazer um desabafo sobre alguns momentos que tem passado com o filho Henrico, de dois anos e nove meses de vida, segundo o portal Metrópoles.

Em seus Stories no Instagram, a atriz explicou que um dia recebeu uma mensagem de uma seguidora afirmando que a filha, de dois anos de idade, estava passando por uma fase dramática. Ela, então resolveu responder, explicando que também percebeu isso em Henrico, já que as crianças têm idades parecidas:

- Eu passo o dia, quando estou com ele, repetindo um mantra na minha cabeça: eu sou o adulto dessa relação, ele é um bebê. Eu sou o adulto dessa relação, ele é um bebê. Gente, é muito difícil. Tento aplicar ao máximo a prática da educação positiva, que é o que acredito e faço em casa, mas não é fácil. Tudo vou no amor, na conversa, mas chega no final do dia, às vezes (...) ontem, era ele chorando e eu tive uma crise de choro junto com ele. É muito desafiador, é muito difícil.

A atriz, de 36 anos de idade, pede ainda que as pessoas guardem suas opiniões sobre a forma que ela lida com o filho:

? Antes que venham as juízas de plantão falar que ele está mimado, eu não estou pedindo a opinião, não, tá? Guarda para você. Só estou realmente contando, porque tem um monte de mãe aqui, que me segue, assim como eu sigo um monte de mãe que, para mim, serve como parâmetro pela idade das crianças.

Por fim, a irmã de Kayky Brito afirma que, apesar do perrengue, sabe que tudo vai passar:

? Ele está com dois anos e nove meses, uma fase... quando ele está tranquilo, bem, não existe coisa melhor nesse mundo. A gente conversa, ele é um tagarela, são aqueles momentos que eu fico memorizando para nunca esquecer, que é a coisa mais linda desse planeta. E tem dias que ele está muito irritado, muito dramático (...) sempre tento acolher, mas às vezes ele não quer e eu respeito.